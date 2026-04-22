La Generalitat Valenciana ordena de forma oculta no emitir certificados a migrantes para la regularización

El director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, ha enviado una circular interna en la que ordena al personal sanitario que no emita certificados que podrían ser de utilizada para los procesos de regularización. Un documento que el responsable de sanidad se ha preocupado mucho en ocultar para que no fuese de dominio público: “Se recuerda expresamente que la circular adjunta tiene carácter exclusivamente interno, dirigida únicamente a responsables y personal autorizado, por lo que no debe ser difundida externamente, fotocopiada