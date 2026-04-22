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La Generalitat Valenciana ordena de forma oculta no emitir certificados a migrantes para la regularización

La Generalitat Valenciana ordena de forma oculta no emitir certificados a migrantes para la regularización

El director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, ha enviado una circular interna en la que ordena al personal sanitario que no emita certificados que podrían ser de utilizada para los procesos de regularización. Un documento que el responsable de sanidad se ha preocupado mucho en ocultar para que no fuese de dominio público: “Se recuerda expresamente que la circular adjunta tiene carácter exclusivamente interno, dirigida únicamente a responsables y personal autorizado, por lo que no debe ser difundida externamente, fotocopiada

| etiquetas: valencia , certificados , migrantes , regularización
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9 comentarios
25 9 1 K 173 valencia
#1 Leon_Bocanegra *
Hijos de puta haciendo cosas de hijos de puta. Nada nuevo bajo cara al sol.
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#9 concentrado
#1 Y como además son grandes gestores, su orden de que "documento que el responsable de sanidad se ha preocupado mucho en ocultar para que no fuese de dominio público" ha tardado poco en conocerse. Mala gente y malos gestores.
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#6 chocoleches
Se ha de ser tontísimo para emitir una circular a todo el personal sanitario, y esperar que no se haga pública porque ha puesto una nota de "prohibido difundirla"
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Migrantes no, pero regularizar estafadores...gente Cristiana a tope.
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nereira #3 nereira
“desde el mostrador de los centros de salud se debe informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal, y por tanto la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios”

elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2026-05-07/los-socialistas-acus
1 K 23
#8 cKr1
En Elche han inhabilitado las OMAC (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano) para realizar los trámites, centralizando el proceso en una oficina con tres trabajadores, en un intento claro de provocar un colapso y demora. Puritito PPVOX.

Relacionada: www.informacion.es/elche/2026/04/22/regularizacion-migrantes-omac-pang
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Chepacoletariado #4 Chepacoletariado *
De todas formas no creo que saturar los mostradores de los centros de salud (más aún) sea la solución ante el nuevo delirio del Perro
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Cehona #5 Cehona
En Madrid le han puesto marcas de agua desde el protocolo de la verguenza en las residencias.
No quieren garganta profunda ni Pulitzer.
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GerardoSinMana #7 GerardoSinMana
Nazis encocados.
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menéame