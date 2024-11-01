edición general
18 meneos
15 clics
La Generalitat Valenciana no ha ejecutado ni un euro para mejoras en cuatro colegios afectados por la dana

La Generalitat Valenciana no ha ejecutado ni un euro para mejoras en cuatro colegios afectados por la dana

A 30 de noviembre, la Conselleria de Educación tan solo ha ejecutado 1,5 millones de euros de los 57,9 millones presupuestados para infraestructuras educativas vinculadas a la dana. Para mejorar las condiciones de algunos de estos centros, la Generalitat Valenciana habilitó un presupuesto extraordinario de 57,9 millones de euros, dentro de los 2.364 con los que el ejecutivo autonómico se endeudó con autorización del Gobierno para hacer frente a los costes de la reconstrucción como consecuencia de la dana.

| etiquetas: dana , colegios , generalitat
15 3 0 K 87 actualidad
6 comentarios
15 3 0 K 87 actualidad
#2 diablos_maiq
La fantástica reconstrucción por la que debía ser recordado Mazón
4 K 48
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 reconstrucción de sus bolsillos.
2 K 32
WcPC #1 WcPC *
Ahorran 46'2 millones y los critican....
Desagradecidos...
//supongo que quien les vota piensa esto.
2 K 26
sotillo #5 sotillo
#1 ¿Para que tanto colegio si lo que hace falta es trabajadores para el turismo?
0 K 11
pitercio #3 pitercio
¿Pero no tenían grandes pompols hípercontratados para centrarse en la recuperación y le subieron el sueldo a Mazón por su gran trabajo?
1 K 26
sotillo #6 sotillo
#3 ¿Trabajo? Lo que hacen entre comilonas no se puede llamar trabajo
1 K 25

menéame