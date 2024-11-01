La Generalitat Valenciana no ha ejecutado ni un euro para mejoras en cuatro colegios afectados por la dana

A 30 de noviembre, la Conselleria de Educación tan solo ha ejecutado 1,5 millones de euros de los 57,9 millones presupuestados para infraestructuras educativas vinculadas a la dana. Para mejorar las condiciones de algunos de estos centros, la Generalitat Valenciana habilitó un presupuesto extraordinario de 57,9 millones de euros, dentro de los 2.364 con los que el ejecutivo autonómico se endeudó con autorización del Gobierno para hacer frente a los costes de la reconstrucción como consecuencia de la dana.