edición general
12 meneos
10 clics
La Generalitat planea contratar personal directivo privado para gestionar centros públicos

La Generalitat planea contratar personal directivo privado para gestionar centros públicos

La Conselleria de Sanidad baraja este cambio en un borrador del reglamento de selección y provisión de plazas de personal estatutario del Sistema Valenciano de Salud.

| etiquetas: valencia , sanidad , gestión privada
10 2 0 K 119 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 119 actualidad
elTieso #2 elTieso
Otro clavo en el ataúd de la sanidad pública que no es un negocio, sino una prestación.
2 K 30
#1 Abril_2025
Había leído el titular y no me parecía mal. Si alguien vale y trabaja en lo público mejor para todos.

Hasta llegar a este punto.

La alta dirección, además, permite salarios, bonus y condiciones completamente distintas a las del personal estatutario

Puertas giratorias y premios por los servicios prestados. De manual.
1 K 21
Libre_albedrío #3 Libre_albedrío
¿Están diciendo que en Valencia, no tienen entre sus funcionarios, personas capacitadas para ese puesto?.
0 K 7

menéame