La Generalitat no cierra los parques naturales pese al riesgo extremo ante incendios

Si bien es cierto que el incendio de Teresa de Cofrentes, el más devastador del verano hasta la fecha con más de 540 hectáreas calcinadas, no tiene su origen en la actividad humana, sino que fue a consecuencia de un rayo latente; la actividad humana, sea intencionada o por descuido, suele estar detrás de ocho de cada diez incendios forestales en la Comunitat Valenciana, según las cifras ofrecidas por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio

Meneanauta #3 Meneanauta *
Parece que lo quieran ver arder todo. En mi localidad, por la zona más montañosa del norte de Alicante y sud de Valencia, por recortes cerraron el parque de bomberos poco antes de que empezara el verano. Acojonante
Meneanauta #6 Meneanauta *
#5 Sí. Por lo visto el proceso de 'tueste' puede durar varios días
ContinuumST #7 ContinuumST
#6 No lo sabía, vamos, que no tenía ni idea de ese fenómeno, la verdad.
karakol #1 karakol
Vamos a dejar que se nos llene todo de domingueros, que una colilla o lo que sea le prenda fuego a todo y después lamentarlo muy fuerte.

El concepto de prevención solo lo entienden si viene acompañado de sobres.
ContinuumST #2 ContinuumST
He tenido que buscar qué demonios es un rayo latente. blog.meteoclim.com/el-enigma-de-los-rayos-latentes
Meneanauta #4 Meneanauta *
#2 Cuando un rayo tuesta al árbol por dentro
ContinuumST #5 ContinuumST
#4 Ya pero según dicen puede quedar varios días como inactivo hasta declararse el fuego, digamos a la vista.
