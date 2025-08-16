La Generalitat no cierra los parques naturales pese al riesgo extremo ante incendios

Si bien es cierto que el incendio de Teresa de Cofrentes, el más devastador del verano hasta la fecha con más de 540 hectáreas calcinadas, no tiene su origen en la actividad humana, sino que fue a consecuencia de un rayo latente; la actividad humana, sea intencionada o por descuido, suele estar detrás de ocho de cada diez incendios forestales en la Comunitat Valenciana, según las cifras ofrecidas por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio