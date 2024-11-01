edición general
La Generalitat apoya al Grupo Volkswagen en su lucha por anular los aranceles al Cupra Tavascan

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha apoyado recientemente al Grupo Volkswagen en su lucha por evitar los aranceles de la UE al Cupra Tavascan.

obmultimedia #1 obmultimedia
No veian bien los aranceles a los coches chinos por competencia desleal?
Pues a tragar.
2 K 34
plutanasio #5 plutanasio
Joder es que ahora todos los coches son iguales, parece un clon.
0 K 18
cosmonauta #2 cosmonauta *
Hay partidos que favorecen la industria local cuando gobiernan.

Otros prefieren defender empresas que se llevan la producción a China.
0 K 14
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 pero eso no era para rebajar costes y beneficiar al consumidor?
0 K 20
cosmonauta #4 cosmonauta *
#3 Puedes favorecer tú industria, o no.

Ya lo decía el PP, "que inventen ellos".

Lo que debería extrañar es ese discurso en Illa.
0 K 14

