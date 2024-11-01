La generación Z será la que más sufrirá el impacto de la IA en el empleo: EEUU no trae buenas noticias para ellos

El mercado laboral estadounidense está siendo el canario en la mina para conocer los efectos de la IA en el empleo. 1,2 millones de empresas ya usan en sus procesos. La generación Z en una situación delicada. La conclusión de los analistas de Goldman Sachs es clara: "La historia también sugiere que las consecuencias totales de la IA para el mercado laboral podrían no ser evidentes hasta que llegue una recesión", momento en el que la generación Z sería la más vulnerable a cualquier sacudida financiera.