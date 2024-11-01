La generación Z marroquí planta cara al régimen

El hartazgo de la juventud marroquí ha estallado en las calles. La llamada generación Z —8,2 millones de personas entre 15 y 29 años, casi una cuarta parte de la población— lleva tres días consecutivos desafiando la represión policial. Reclaman algo tan básico como sanidad, educación, oportunidades laborales y el fin de la corrupción. El gobierno prefieren volcar recursos en la Copa de África 2025 y en el Mundial de 2030 junto a España y Portugal, mientras la mitad de la juventud urbana está en paro y un 25% de jóvenes son “ninis”, más de 1,5 m