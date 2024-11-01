edición general
La generación Z marroquí planta cara al régimen

El hartazgo de la juventud marroquí ha estallado en las calles. La llamada generación Z —8,2 millones de personas entre 15 y 29 años, casi una cuarta parte de la población— lleva tres días consecutivos desafiando la represión policial. Reclaman algo tan básico como sanidad, educación, oportunidades laborales y el fin de la corrupción. El gobierno prefieren volcar recursos en la Copa de África 2025 y en el Mundial de 2030 junto a España y Portugal, mientras la mitad de la juventud urbana está en paro y un 25% de jóvenes son “ninis”, más de 1,5 m

#1 tierramar
A lo largo de la historia Europa llego al estado de bienestar gracias a las revoluciones; no nos lo regalaron, se lucho. Ahora le toca a Marruecos.
aupaatu #2 aupaatu *
La solución de emigrar en la adolescencia estaba claro que no es una solución de futuro cuando no existe planificación familiar ni social.
Lo de que el divino proveerá no funciona cuando aspiras a algo mejor que sobrevivir
hazardum #3 hazardum
Es el único camino si quieren tener mejoras en su pais, visto sus gobernantes.
