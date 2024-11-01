edición general
2 meneos
2 clics
La generación "boomer" es la próxima gran frontera de la cultura de consumo

La generación "boomer" es la próxima gran frontera de la cultura de consumo

Las empresas de consumo pueden afrontar el desplome de la natalidad virando su atención hacia los "baby boomers". Aunque los niños aún superan en número a los adultos mayores la diferencia se está reduciendo. Las personas mayores han acumulado activos a lo largo de su vida y se trata de un mercado muy lucrativo. Sin embargo, a pesar de tener mayor poder adquisitivo, las empresas de consumo siguen obsesionadas con atender a los jóvenes. Es momento de que los fabricantes presten más atención a la llamada "economía plateada".

| etiquetas: consumo , generaciones , economía plateada , baby boomers
2 0 0 K 27 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 27 actualidad

menéame