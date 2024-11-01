Gemas de jade decoraban los dientes de los niños mayas (ENG)

La sociedad maya prehispánica adoraba sus accesorios dentales . Durante los períodos Clásico y Posclásico (250-1550 d. C.), los adultos solían lucir incrustaciones decorativas , grabados y limaduras. Para lograr los efectos deseados, los artesanos dentales solían usar una herramienta de piedra para tallar una cavidad en el diente y luego colocar una gema o mineral tallado, como la obsidiana, en su interior antes de sellarlo con cemento orgánico. Tres ejemplares prehispánicos demuestran que los accesorios dentales no eran sólo para adultos.