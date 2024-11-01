·
La gelatina estelar: Un enigma medieval también en Urbasa
Descripción del hallazgo de restos en Urbasa de la sustancia conocida desde hace siglos, como gelatina de las estrellas. Pero cuyo origen se ignora.
etiquetas
gelatina estelar
urbasa
ciencia
1 comentarios
#1
Pacman
Son restos de Dittos caídos en peleas ilegales de pokemons
0
K
11
