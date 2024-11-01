edición general
5 meneos
75 clics
La gelatina estelar: Un enigma medieval también en Urbasa

La gelatina estelar: Un enigma medieval también en Urbasa

Descripción del hallazgo de restos en Urbasa de la sustancia conocida desde hace siglos, como gelatina de las estrellas. Pero cuyo origen se ignora.

| etiquetas: gelatina estelar , urbasa
4 1 0 K 73 ciencia
1 comentarios
4 1 0 K 73 ciencia
Pacman #1 Pacman
Son restos de Dittos caídos en peleas ilegales de pokemons
0 K 11

menéame