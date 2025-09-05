GDELS-Santa Bárbara reúne en Trubia a más de 300 empresas colaboradoras

El vicepresidente de la compañía, Alejandro Page, enfatizó el efecto «tractor» que ha generado la industria de Defensa en Asturias y España Más de 300 empresas españolas, fundamentalmente pymes, del sector de Defensa acudieron ayer a Trubia con motivo del Día de la Industria de la Artillería, un evento organizado por General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS), para poner de relieve el papel estratégico de la cadena de suministro en el desarrollo y consolidación de la industria de Defensa en España.