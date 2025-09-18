edición general
“En Gaza lo peor no es morir, es vivir muerto en vida”

Entrevista a Kayed Hammad, que durante muchos años ha trabajado como intérprete, fixer y guía de periodistas en la franja de Gaza. En mayo del 2024, Hammad perdió a su hijo mayor en un bombardeo israelí. Hace dos meses consiguió salir de Gaza junto a su mujer Amal y sus tres hijos (Monjed, Dalia y Mohamed). El “milagro”, como él dice, se obró gracias a una petición firmada por más de 70 periodistas. Vive en Málaga, donde intenta rehacer su vida mientras.

