edición general
17 meneos
16 clics
Gaza: Más de 100 niños muertos por desnutrición y hambre

Gaza: Más de 100 niños muertos por desnutrición y hambre

Estos se suman a los más de 40.000 reportados como muertos o heridos debido a los bombardeos y ataques aéreos israelíes, según datos del fondo para la infancia.

| etiquetas: gaza , conflicto , medio oriente
14 3 0 K 188 actualidad
4 comentarios
14 3 0 K 188 actualidad
#2 tyrrelco *
El saco de mierda con ojos de Netanyahu debería estar en prisión desde hace tiempo... ahí le tienes, convenciendo a una pila de tarados de que se olviden de lo mierda seca, corrupta que es y se carguen a la población de Gaza de la manera más chunga posible.
Asco de gentuza.
1 K 16
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Hdp hdp hdp
1 K 16
charles_ton #3 charles_ton
#1 a eso he entrado.
hdp
0 K 6
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#3 1 hdp era poco según Meneame...
0 K 10

menéame