Gaza: La estrategia vicaria de Israel se está derrumbando [en]

Durante meses, Israel ha creado una sórdida alianza de delincuentes condenados, ex afiliados de ISIS y colaboradores oportunistas, presentándolos como el embrión de una alternativa de gobierno local a Hamas en Gaza, mientras los usaba para orquestar el hambre y llevar a cabo ataques en nombre de Israel. El asesinato la semana pasada de Yasser Abu Shabab, el líder de 32 años de las "Fuerzas Populares" respaldadas por Israel es un claro ejemplo de una política que se está derrumbando.