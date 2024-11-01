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Gaza: 71.000 millones para sobrevivir y reconstruir

Gaza: 71.000 millones para sobrevivir y reconstruir

Un informe de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial señala que Gaza que las agujas del desarrollo en Gaza ha vuelto 77 años atrás. Los sectores más gravemente afectados: vivienda, salud, educación, comercio y agricultura. La urgencia es inmediata: 26,300 millones deben movilizarse en los próximos 18 meses para poner en marcha los servicios vitales. Después de dos años de guerra en Gaza, la factura es vertiginosa: serán necesarios 71,400 millones de dólares en diez años para reconstruir el enclave palestino, según un informe.

| etiquetas: gaza , informe , onu , unión europea , banco mundial
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3 comentarios
7 2 0 K 97 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Se congelan los activos de Israel en el extranjero, se ponen a trabajar en la bolsa, y cada centimo que salga se usa para reconstruir Palestina. Una vez reconstruida, se le da a los Palestinos esos fondos congelados, a modo de compensacion.
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pitercio #3 pitercio
Tienen un yacimiento de gas gigantesco frente a su costa, el que quiere expoliar Israel después de masacrar, enterrar y deportar a millones de inocentes.
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#2 veratus_62d669b4227f8
Pues que se los pidan a los Asesinos Sionistas, que dinero tienen. Cuanto dinero puso ya Europa en infraestructura destruida por Israel?. Cuantas veces van ya?. Hospitales, carreteras, colegios. Esta vez que se hagan cargo ellos solitos. Es una estupidez tirar el dinero para construir algo que te van a destruir cuando quieran sin que ni siquiera levantes la voz.
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