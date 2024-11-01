Gaza: 71.000 millones para sobrevivir y reconstruir

Un informe de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial señala que Gaza que las agujas del desarrollo en Gaza ha vuelto 77 años atrás. Los sectores más gravemente afectados: vivienda, salud, educación, comercio y agricultura. La urgencia es inmediata: 26,300 millones deben movilizarse en los próximos 18 meses para poner en marcha los servicios vitales. Después de dos años de guerra en Gaza, la factura es vertiginosa: serán necesarios 71,400 millones de dólares en diez años para reconstruir el enclave palestino, según un informe.