Gaugamela: 2355 años de la mayor victoria de Alejandro Magno
La batalla de Gaugamela fue la victoria más importante de Alejandro Magno, tanto por sus estratégicas tácticas como por sus implicaciones para los persas
|
etiquetas
:
gaugamela
,
alejandro magno
,
imperio persa
,
darío iii
,
historia
