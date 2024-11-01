¿Los gatos pueden predecir las tormentas? La ciencia detrás del mito

La presión, en particular, es un factor clave y cuando baja de forma brusca, significa que un frente frío o cálido está entrando y que probablemente llegarán cambios drásticos. Los frentes fríos, que empujan aire caliente hacia arriba, suelen traer descensos de temperatura y tormentas. Los frentes cálidos, en cambio, favorecen la formación de nubes y nieblas, con un aumento progresivo de la temperatura. Estos movimientos, invisibles para nosotros, son detectados por los sentidos felinos con una precisión asombrosa.
| etiquetas: gatos , cambios presión , vibraciones invisibles , tormentas