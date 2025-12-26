Un gato salvaje que se temía extinto durante 30 años fue redescubierto en Tailandia (ENG)

Un escurridizo felino salvaje, que se creía extinto en Tailandia, ha sido redescubierto tres décadas después de su último avistamiento registrado. Las cámaras trampa del Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, captaron 29 imágenes, incluyendo una hembra con su cachorro, lo que ofrece una inusual esperanza para el felino de cabeza plana, en peligro de extinción. Su área de distribución se limita al Sudeste Asiático y están en peligro de extinción debido a la disminución de su hábitat.
| etiquetas: gato , salvaje , tailandia , cabeza plana