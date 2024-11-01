edición general
1 meneos
14 clics

Gatillazo - Hsuicidio

El fin del mundo está a punto de llegar Y los culpables aparte de tu y yo; La ultraderecha imbécil, el dinero y dios.

| etiquetas: punk , rock , música , temazos
1 0 0 K 15 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 15 cultura
Perogrullo. #1 Perogrullo.
Temazo original de Gatillazo para poner banda sonora a los últimos eventos geopolíticos.
0 K 15

menéame