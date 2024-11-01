edición general
El gasto en pensiones y salarios públicos superará ya los 400.000 millones con las últimas subidas

En los últimos días el Gobierno ha anunciado subidas de los salarios públicos y de las pensiones que tendrán un coste próximo a los 13.000 millones de euros en 2026. La suma de estas dos partidas superará ya los 400.000 millones de euros, algo más de la mitad del gasto público total y casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB).

pablisako #1 pablisako
Como un cohete
2 K 31
#8 mam23
#4 habría que recordar que cualquier carguito de medio pelo tiene chofer y secretaria/o.
1 K 26
Gry #10 Gry
#4 El sueldo de políticos no llega ni a error de cálculo y lo peor de los chorizos es que para robar un euro malgastan 1.000 en proyectos innecesarios y contratos amañados.
0 K 18
Gry #3 Gry
Nunca está de más recortarle aos que se quejan de los impuestos que la mitad va para pagar las pensiones. El 99% te dirán que las pensiones no se tocan porque se las han ganado con el sudor de su frente. xD
0 K 18
pepel #4 pepel *
Habrá que reducir los sueldos de políticos y chorizos para equilibrar el balance.

#3 El 99% te dirá que ellos han jugado con las reglas que otros implementaron. Si esto es deficitario, el primero que tiene que pagar es el culpable del desaguisado, como pasaría en cualquier empresa privada, que lo echarían a la puta calle.
2 K 16
autonomator #2 autonomator
Las pensiones y los salarios de los trabajadores públicos no son un gasto.
3 K 17
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 En los PGE los anotamos como ingresos negativos y ya no son un gasto :troll:
1 K 23
#6 mam23
#2 circulan en el sistema economico, pagan alquileres, comida, gasolina etc. No es un dinero que desaparece en un paraiso fiscal.
1 K 14
Andreham #7 Andreham
#2 Claro que lo son.

Igual que comprar mercancías para luego venderlas es un gasto.

Otra cosa es, que supongo que es lo que quieres decir, que las pensiones y los salarios de los trabajadores públicos tienen un retorno lo suficientemente alto para no considerarlo un gasto no productivo.

Que ahí... la cosa es más compleja.

Si lo piensas, la lógica dice que por IRPF y por IVA casi la mitad de ese gasto ya vuelve a las arcas del estado. Pero es que resulta que donde la sociedad entera, no sólo…   » ver todo el comentario
0 K 8
mosfet #9 mosfet
#7 Entonces hay que aumentar la fiscalización en gastos no estatales
0 K 7
Sandilo #11 Sandilo
#2 crece en los árboles como todo el dinero socialista:
0 K 7
#12 tierramar *
La corrupción en España nos cuesta hasta 90.000 millones al año según otros análisis: alrededor del 8 % del PIB. Añadir el gasto inútil de mantener a lso señoritos del Senado, los privilegios de los políticos,..
Equivalente a 1.200 euros por ciudadano y año.www.meneame.net/m/actualidad/espana-vive-estado-corrupcion-estructural
Lo que va como un cohete es el gasto en el rearme, sin que los ciudadanos lo hayamos aprobado: queremos sanidad pública, pensiones ,.. no armas
www.meneame.net/m/actualidad/quien-paga-rearme-protege-ricos ¿Quién paga el rearme que protege a los ricos?
0 K 15
elTieso #15 elTieso
Para este tipo de gastos creamos los estados socialdemócratas. Es una buena noticia que los impuestos se dediquen al bienestar, aunque este panfleto derechuzo no lo enfoque por ahí.
0 K 10
kastanedowski #14 kastanedowski
"gasto" suena a tirar el dinero.. lo ideal seria " inversion"
0 K 10
#13 detectordefalacias
La gente ya está luchando para bajar sus propias pensiones.

No os preocupéis, que la generación que tanto desdén tiene por las pensiones disfrutará de una de mierda y el problema se corregirá solo.

Y será el resultado de quejarse porque el de al lado cobra más que tú en lugar de reclamar cobrar lo que es debido... Mentalidad de esclavo lo llaman.
0 K 9
Falk #16 Falk
Que suba el gasto es normal. Es lo que tiene la inflación.

Si las cosas cuestan más cada año, lo normal es ajustar los salarios y pensiones. Lo que no vale son las subidas salariales por debajo del IPC.
0 K 7

