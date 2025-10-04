Garry Kasparov clausura el Foro La Toja, en directo  

Garry Kasparov, presidente de Renew Democracy Iniciative, clausura el Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Sigue el acto, moderado por el periodista Xavier Colás, al que le sigue la exposición de las conclusiones del Foro por parte de Carlos López Blanco, presidente del Comité organizador de Foro La Toja-Vínculo Atlántico.
youtu.be/QHiCZRGHH1A?t=9937
De este resúmen es de donde saqué lo de "Democracia liberal", y además creo que utiliza también en algún momento la expresión "economía liberal".
Con El Debate, a saber qué cuentan de verdad y qué de bulo.