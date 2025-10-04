edición general
Garry Kasparov clausura el Foro La Toja, en directo  

Garry Kasparov, presidente de Renew Democracy Iniciative, clausura el Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Sigue el acto, moderado por el periodista Xavier Colás, al que le sigue la exposición de las conclusiones del Foro por parte de Carlos López Blanco, presidente del Comité organizador de Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

maquingo
Foro de Fodechinchos
Trigonometrico
Esto es lo que yo he visto en la tele, un resumen final por parte del Presidente del comité organizador del Foro:


youtu.be/QHiCZRGHH1A?t=9937


De este resúmen es de donde saqué lo de "Democracia liberal", y además creo que utiliza también en algún momento la expresión "economía liberal".


:palm:
cunaxa
Dado que la noticia tiene interés, ¿ no habrá por casualidad una fuente un poco más fiable para consultarla ?
Con El Debate, a saber qué cuentan de verdad y qué de bulo.
