Gardacostas incauta unos 800 cacharros ilegales para la captura de pulpo en la zona de A Guarda

El servicio de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, retiró en los últimos días 798 cacharros utilizados ilegalmente para la captura de pulpo en la zona de A Guarda. El uso de aparejos prohibidos pone en riesgo la sostenibilidad del recurso y la actividad profesional de quienes ejercen la pesca de manera reglamentaria. La labor de los Gardacostas ha permitido retirar, en lo que va de año, cerca de 15.000 cacharros en todo el litoral gallego, una cifra muy superior a los 2.239 y 3.500 cacharros retirados en 2024 y 2023...