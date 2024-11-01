García Ortiz pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Alega que la condición de fiscal general le exime de prestar fianza, como a todos los que "actúan en nombre del Estado". Hurtado impuso al fiscal general una fianza de 150.000 euros que posteriormente rebajó a 75.000 euros tras darse cuenta de que era inconstitucional. El artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, según el cual "el Estado y sus organismos autónomos, estarán exentos de la obligación de constituir depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes".