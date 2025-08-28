edición general
Ganó el premio a la peor actriz y el Oscar a la mejor en menos de 24 horas: es la primera y única vez que ha ocurrido en la historia

Sandra Bullock también actuó de forma diferente al resto y fue a recoger su Razzie con la mejor sonrisa

Thornton
A mí siempre me ha parecido una pansinsal.
Veelicus
#1 Salvo en la pelicula Crash que lo hace de lujo, nunca me ha llamado la atencion
mariKarmo
#1 Pues a mi me encanta esta actriz la verdad.
frg
#3 Que te "encante" no significa que actue bien. :-D
PAULOALBOS
Es más mala que un cólico y nunca le vi nada especial para que los pajilleros de los 2000 estuvieran locos con ella.
