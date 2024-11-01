Ganadores del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras de Cádiz

Por primera vez en la historia del Carnaval de Cádiz, una Chirigota de
Sevilla Miarma se lleva el primer premio: La Chirigota del Bizcocho. Aquí puedes acceder a todos las actuaciones previas de Coros, Cuartetos, Comparsas y Chirigotas de la Final. Pd: Esto no es microblogging, es microcarnavaling.
| etiquetas: carnaval , bizcocho , chirigota , miarma
La ganadora en chirigotas SSShhh una parodia de los saeteros... y de la provincia de Sevilla (la primera vez que pasa): www.youtube.com/watch?v=DHbYJUxxeVQ
Dejo también la Gran Final, han sido "tan solo" 11 horas de sesión...y toda esa gente está ahora mismo de fiesta por la ciudad.