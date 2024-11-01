edición general
Ganadores del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras de Cádiz

Por primera vez en la historia del Carnaval de Cádiz, una Chirigota de Sevilla Miarma se lleva el primer premio: La Chirigota del Bizcocho. Aquí puedes acceder a todos las actuaciones previas de Coros, Cuartetos, Comparsas y Chirigotas de la Final. Pd: Esto no es microblogging, es microcarnavaling.

| etiquetas: carnaval , bizcocho , chirigota , miarma
5 comentarios
javierchiclana #2 javierchiclana *
Ha quedado tercera en comparsas pero recomiendo oír El Patriota (Blas infante) : www.youtube.com/watch?v=Zq-idZwW4PY ... la que ha ganado también muy buena, una oda a la sanidad pública: deSAS3 www.youtube.com/watch?v=Z9AJhqkiYHQ

La ganadora en chirigotas SSShhh una parodia de los saeteros... y de la provincia de Sevilla (la primera vez que pasa): www.youtube.com/watch?v=DHbYJUxxeVQ
#5 groucha
#0 No son de Sevilla, sino de San José de la Rinconada, así que no son 'miarmas' (eso es una cosa capitalina)...
TipejoGuti #1 TipejoGuti
www.youtube.com/watch?v=oTtvLOYFBV0
Dejo también la Gran Final, han sido "tan solo" 11 horas de sesión...y toda esa gente está ahora mismo de fiesta por la ciudad.
javierchiclana #3 javierchiclana *
#1 Yo creo que están durmiendo 8-D ... es más, el primer sábado de carnaval es casi imposible escuchar, Cádiz es un macrobotellón de chavales venidos de toda Andalucía. El que quiera coplas callejeras que venga a partir de mañana.
TipejoGuti #4 TipejoGuti
#3 El que no sepa y entienda...:-D
