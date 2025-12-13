Ganaderos de todo el Estado francés bloquean carreteras y accesos

Este sábado, los ganaderos franceses se han movilizado en varias regiones, principalmente en el suroeste del Estado, con bloqueos persistentes en autopistas como la A64. Las protestas, iniciadas el viernes, responden a la estrategia gubernamental de sacrificio sistemático de rebaños enteros ante casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad viral que afecta al ganado bovino. A pesar de los anuncios de extensión de la vacunación, los manifestantes exigen el fin de los sacrificios masivos y una vacunación generalizada.