¿El gaming se feminiza? G2A confirma que casi la mitad de sus usuarios son mujeres

DayOfTheTentacle
Los sims crearon escuela
JuaRoAl
#3 jajaja
JuaRoAl #5 JuaRoAl
#3 Me flipaba ese juego.
placeres #6 placeres
Si ya son el 50 %, ¿por qué hay que acomodarlas de una manera especial? Me parece curioso el salto mental que hacen para decir ahora que el mercado tiene que adecuarse, cuando la realidad es que ellas YA están consumiendo en ese mercado.

El texto habla de medidas que serían buenas incluso en un mercado compuesto en un 99 % por hombres/niños rata. Sinceramente, me cuesta creer que alguien pague por un análisis como este. El resto es mercadotecnia para intentar segmentar y poner un sello distintivo.

Me cuesta creer que piensen que puedan atraer a más compradores (La industria tradicional esta en caída libre, frente al movil y los mega-juegos para jugarse al infinito tipo Fornite
JuaRoAl #8 JuaRoAl
#6 Yo no veo eso que dices, quiero decir la tia esa habla de que es casi el 50% poco más dice sobre el tema. Eso si, he visto mucha campaña estatal pro mujeres jugando pero de empresas no he visto ninguna, también es cierto que suelo ver pocos anuncios porque uso bloqueador xD
#1 JavierLaig
Ilustremos.  media
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 probablemente algo asi. Hay una moda ahora de furros y moñecas chinas  media
allaquevamos #7 allaquevamos
Lo que importa no es que sean el 50% , sino que sean las que se gastan el 50% de las perras.
Tengo la impresión que el dinero que acaba en la industria del videojuego aún está muy escorado al lado patriarcal.

Aunque una fuente pro-feminista nos diga que:
En la encuesta de Opinium Research (“Women in Gaming Report US”) se reporta que mujeres gamers gastan en promedio US$ 33 al mes en videojuegos y contenido asociado, mientras que los hombres gastan alrededor de US$ 38 al mes.
Esa misma fuente dice que las mujeres juegan un promedio de 9 horas a la semana, comparado con unas 11.1 horas para los hombr

¿Tiene alguien datos de la EU o de otras fuentes?
