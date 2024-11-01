Gallardo sorprende y renuncia a su aforamiento como diputado en la Asamblea de Extremadura

Sorpresa en Extremadura. El que fuese secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este miércoles que entrega su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura y que, por tanto, renuncia a su aforamiento. El exlíder socialista ha hecho pública una carta en la que asegura que se va a centrar, a partir de ahora, en preparar su defensa en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz cuando él era presidente.