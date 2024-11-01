Gallardo sorprende y renuncia a su aforamiento como diputado en la Asamblea de Extremadura

Sorpresa en Extremadura. El que fuese secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este miércoles que entrega su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura y que, por tanto, renuncia a su aforamiento. El exlíder socialista ha hecho pública una carta en la que asegura que se va a centrar, a partir de ahora, en preparar su defensa en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz cuando él era presidente.
| etiquetas: gallardo , renuncia , aforamiento , asamblea , extremadura
Ya estoy hasta el gorro que sólo se hable de ellos para los lios que hacen y que no aportan nada a la sociedad.
Algunos medios de verdad les encanta el fango, dedican amplio espacio a emponzoñar con estas cosas y dedican poquísimo tiempo a hablar de las politicas que hacen que es lo importante.
Lo aforamientos son el colega poderoso de los políticos, fuera aforamientos
Fuera igual tiene un juicio más justo.