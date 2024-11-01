edición general
Gallardo sorprende y renuncia a su aforamiento como diputado en la Asamblea de Extremadura

Sorpresa en Extremadura. El que fuese secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este miércoles que entrega su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura y que, por tanto, renuncia a su aforamiento. El exlíder socialista ha hecho pública una carta en la que asegura que se va a centrar, a partir de ahora, en preparar su defensa en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz cuando él era presidente.

#8 Pixmac
Es mejor así. De otra manera estará condenado de antemano, que es del PSOE y el Tribunal Supremo lo llevará adelante sí o sí y será condenado por el mismo Tribunal Supremo, sin apenas posibilidad de recurso. Yendo a un tribunal ordinario hay más posibilidad de un juicio justo y de posible absolución si las pruebas no son sólidas.
1 K 29
#2 Marisadoro
El daño ya está hecho.
1 K 24
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
tiene el privilegio de elegir juzgado... el resto de la ciudadanía no porque no podemos decidir si aforarnos o desaforarnos como ha hecho este buen señor... qué asco!
0 K 20
angelitoMagno #6 angelitoMagno
El siguiente en hacerlo, Mazón.
1 K 20
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Mazón no está imputado ni es miembro del CECOPI
0 K 10
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#6 Y Moreno.
0 K 20
#11 Nahid
A cuánta gente habrá enchufado este tío?
0 K 18
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#11 Algunos menos que los enchufados por Ayuso y Mazon.
0 K 20
Skiner #1 Skiner *
Vamos a ver si cunde el ejemplo y los políticos se dedican a trabajar para hacer cosas positivas para los ciudadanos.
Ya estoy hasta el gorro que sólo se hable de ellos para los lios que hacen y que no aportan nada a la sociedad.
Algunos medios de verdad les encanta el fango, dedican amplio espacio a emponzoñar con estas cosas y dedican poquísimo tiempo a hablar de las politicas que hacen que es lo importante.
1 K 17
#3 angar300
Es que sabe que en los tribunales para aforados lo tiene jodido... vale la pena jugársela, que al menos existe el rebote.
1 K 16
Kantinero #4 Kantinero
Se le ve muy seguro.

Lo aforamientos son el colega poderoso de los políticos, fuera aforamientos
0 K 13
#10 perej
#4 los tribunales superiores están copados por pperos, gracias al PXXE, eso sí.
Fuera igual tiene un juicio más justo.
0 K 9

