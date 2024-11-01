edición general
6 meneos
13 clics
Galicia refuerza su oferta de vuelos con otra compañía tras la marcha de Ryanair

Galicia refuerza su oferta de vuelos con otra compañía tras la marcha de Ryanair

La aerolínea Vueling ha reforzado su oferta para la temporada de invierno en Santiago y Tenerife con más de 160.000 asientos adicionales, alcanzando un total de 1.478.000 plazas. En un comunicado este martes, ha anunciado que del 15 de diciembre al 6 de enero tendrá un nuevo avión en Santiago, donde ofrecerá 578.000 asientos en invierno, un 15% más que en 2024 y 76.700 plazas adicionales.

| etiquetas: vigo , vueling , ryanair , aviones
5 1 0 K 76 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
#1 Grahml
Podrían poner en el titular que es Vueling directamente.

Decir "otra compañía" suena estúpido en un titular periodístico.
1 K 32

menéame