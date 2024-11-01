Galicia refuerza su oferta de vuelos con otra compañía tras la marcha de Ryanair

La aerolínea Vueling ha reforzado su oferta para la temporada de invierno en Santiago y Tenerife con más de 160.000 asientos adicionales, alcanzando un total de 1.478.000 plazas. En un comunicado este martes, ha anunciado que del 15 de diciembre al 6 de enero tendrá un nuevo avión en Santiago, donde ofrecerá 578.000 asientos en invierno, un 15% más que en 2024 y 76.700 plazas adicionales.
Decir "otra compañía" suena estúpido en un titular periodístico.