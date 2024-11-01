Gala del Festival de Primavera 2026: Una celebración conmovedora de la humanidad y el patrimonio cultural [ING/CHI]  

La Gala del Festival de Primavera de este año, una celebración anual producida y transmitida por China Media Group, comenzó el 16 de febrero, la víspera del Año Nuevo chino, mientras los chinos de todo el mundo celebraban el Festival de Primavera, el festival chino más importante centrado en las reuniones familiares. Conocida como "Chunwan", la gala es la primera desde que el Festival de Primavera de China fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO