[GAL] El subdirector que firmó el permiso ambiental de Altri consigue de forma definitiva su plaza en la consellería

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este jueves la resolución de la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de la vacante del puesto de subdirector general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, que ocupaba hasta ahora el funcionario Alejandro Carrera en comisión de servicios, la misma persona que se hizo con la plaza.

4 comentarios
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
En la puta cara de todo dios, ¡fiesta !
victorjba #4 victorjba
La famiglia...
#1 rekus
Traducción completa:

La orden para la cobertura de este cargo fue firmada por la

ipanies #3 ipanies
Dejar en manos de una organización delictiva la colocación de sus secuaces dentro de la administración con la magia de los puestos de libre designación es la mayor locura que hacemos como país... Solo por recordarle a todos, ahora los "secretarios" y los " interventores" son, gracias al PPSOE, cargos de libre designación en capitales de provincia, diputaciones provinciales, etc... Es decir, los que controlan la legalidad y las cuentas los nombra el bipartidismo. Incomprensible oigan!!!!
menéame