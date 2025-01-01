[GAL] El subdirector que firmó el permiso ambiental de Altri consigue de forma definitiva su plaza en la consellería

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este jueves la resolución de la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de la vacante del puesto de subdirector general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, que ocupaba hasta ahora el funcionario Alejandro Carrera en comisión de servicios, la misma persona que se hizo con la plaza.