Gaitana: la candidata IA creada por élites que convierte la democracia en una ficción para el pueblo  

Hablemos de Colombia y el experimento político de Gaitana: la IA de las élites que convierte a la democracia en una ficción para el pueblo. Colombia ha visto aparecer una candidata que no respira, no piensa y no asume responsabilidad moral alguna, pero que pide el voto como si fuera portavoz del pueblo: Gaitana, criatura de inteligencia artificial presentada como representante indígena. No estamos ante una simple curiosidad tecnológica, sino ante un síntoma inquietante: la sustitución del ciudadano real por un fantasma programado, la...