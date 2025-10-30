edición general
11 meneos
292 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Las gafas de Pedro Sanchez son unas Dior Monsieur vintage fabricadas en Alemania en los años 80

No es un modelo convencional ni, aparentemente, tampoco actual y a la venta. Varios medios han señalado que corresponden a un modelo de Dior fabricado en Alemania en los años ochenta, y que podría conseguirse en tiendas especializadas de segunda mano. Se trata de un modelo con montura de pasta marrón, claramente años ochenta, que encaja de forma aproximada en el arquetipo de aviador. A las 20:40 el propio Pedro Sánchez enlazó, en un tuit con un escueto mensaje (“LO DE LAS GAFAS”), un post de Instagram de Gafa Vintage.

| etiquetas: pedro , sanchez , gafas , dior
9 2 7 K 66 ocio
14 comentarios
9 2 7 K 66 ocio
Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin
Es que hasta las gafas le quedan bien. El que tiene estilo y clase, los tiene.
6 K 79
Pertinax #4 Pertinax
¿Hay miedo hasta para votar irrelevancias? Va, venga, comienzo yo.
1 K 32
#7 Leclercia_adecarboxylata
A las gafas le quedan muy bien Pedro Sánchez.
1 K 32
#13 El_Almondigas *
El Perro es un genio, ha conseguido que la prensa hable de sus gafotas que del asunto que ha ido a tratar. Mis dieses.
2 K 32
Peybol #5 Peybol
Hay que intentar revertir la hostias de hoy con no-argumentos. Que pena da la derecha.
1 K 22
Asimismov #10 Asimismov
Antes votaba a Podemos, pero desde que el perro usa gafas votaré a Sánchez.

xD xD xD
1 K 16
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La irrelevancia hecha politica.
0 K 14
#11 Suleiman
Un artículo de las gafas? Pero que cojones pasa con el periodismo?
0 K 10
Andreham #2 Andreham *
Cómo de jodido lo tiene que haber tenido la derecha buena para que no puedan más que hacer un "Carmena arranca una flor en peligro de extinción" de lo que debería de haber sido su "casoplón de Galapagar".
0 K 8
#12 SantanaS
Desde luego ha sido lo más interesante de la Comisión, este era el nivel.
0 K 8
oceanon3d #14 oceanon3d *
#12 Y eso jode mucho; se hablará más de las gafas del Perro que del Mupets frenopático del PP.

Menuda manera de hacer el ridículo las derechas. En PP de Feijoo parece un club de quinceañeros en plena en
efervescencia hormonal metiendo sus "pinguitas" en un agujero del suelo y dejando sus culitos al aire.

Una quedada muy guapa de El País que a algunos les cuesta captar. Mis aplausos.
0 K 9
#6 Mesopotámico
Las gafas de mentir de cerca
0 K 7
#8 Vactor20
#6 Pues a Mazón y a Ayuso no se las he visto
1 K 14
#9 Raúl63
En éste país faltan muchísimas gafas "Perro Sanchez"
0 K 6

menéame