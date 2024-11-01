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Gabinetes del pasado tan elaborados que fueron considerados obras maestras de su época

Gabinetes del pasado tan elaborados que fueron considerados obras maestras de su época  

No se trataba de gabinetes en el sentido ordinario. Eran manifestaciones de poder, objetos de obsesión y algunas de las obras de arte decorativo más ambiciosas jamás realizadas. Maestros artesanos trabajaron con los mejores materiales disponibles, incluyendo maderas exóticas, metales raros, piedras preciosas y miniaturas pintadas a mano, para producir muebles que funcionaban casi como arquitectura en miniatura.

| etiquetas: gabinetes , mueble
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2 comentarios
5 2 0 K 147 ARTE
themarquesito #1 themarquesito
#0 ¿Cómo has podido no usar una palabra tan bonita como bargueño y preferido usar la más pedestre "gabinete"?
Del DLE, para quien no esté familiarizado con la palabra:
Mueble de madera con muchos cajones pequeños y gavetas, adornado con labores de talla o de taracea, en parte dorados y en parte de colores vivos, al estilo de los que se construían en Bargas.
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Ripio #2 Ripio
#1
A La primera de guguel translator.
B No conocia el palabro "bargueño". La adopto.
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menéame