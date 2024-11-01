Gabinetes del pasado tan elaborados que fueron considerados obras maestras de su época  

No se trataba de gabinetes en el sentido ordinario. Eran manifestaciones de poder, objetos de obsesión y algunas de las obras de arte decorativo más ambiciosas jamás realizadas. Maestros artesanos trabajaron con los mejores materiales disponibles, incluyendo maderas exóticas, metales raros, piedras preciosas y miniaturas pintadas a mano, para producir muebles que funcionaban casi como arquitectura en miniatura.
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Del DLE, para quien no esté familiarizado con la palabra:
Mueble de madera con muchos cajones pequeños y gavetas, adornado con labores de talla o de taracea, en parte dorados y en parte de colores vivos, al estilo de los que se construían en Bargas.
A La primera de guguel translator.
B No conocia el palabro "bargueño". La adopto.