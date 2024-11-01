edición general
G7 presionará a países que compren más petróleo a Rusia

Tras una reunión virtual, los altos funcionarios del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) acordaron "maximizar la presión sobre las exportaciones petroleras de Rusia". Estados Unidos indicó el mes pasado su disposición a ampliar los aranceles a los compradores de petróleo ruso si la Unión Europea toma medidas similares. En septiembre, la Comisión Europea también afirmó que analizaba la posible imposición de aranceles a las importaciones de petróleo ruso al bloque ante la presión de Trump.

| etiquetas: g7 , petróleo ruso , sanciones , presión diplomática , ucrania
Andreham #3 Andreham
A su vez, presionará a los países que no vendan armas a Israel.
K
Cehona #4 Cehona
Y presionaran a países que compren patatas, naranjas... ¿De Israel?
Siembran en territorios ocupados y tienen Denominación de Origen como los vinos.
Y son rojizos, pero no por la uva.
K
Khadgar #5 Khadgar
#4 Sí, para que compren más. :troll:
K
#1 eipoc
"Libremercado", "autorregulación", son conceptos que ya no les interesan, solo cuando se trata de joder nuestra salud o nuestra educación, ente otros, para llenarse los bolsillos.
K
Machakasaurio #2 Machakasaurio
supongo que luego se pusieron a debatir las sanciones a Israel, verdad? VERDAD HDP??!!!
Puto chiste de "lideres" tenemos en Occidente...
K
#6 Toponotomalasuerte
Todos los citados compran petróleo ruso. Se auto presionarán?
K

