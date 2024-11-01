El FUTURO será INCREIBLE: Las “esponjas moleculares” que capturan CO2, generan agua y almacenan energía

El Premio Nobel de Química 2025 ha sido otorgado al desarrollo de las Estructuras Metal-Orgánicas (MOF), una tecnología capaz de capturar dióxido de carbono del aire, generar agua potable en el desierto, almacenar hidrógeno limpio y liberar fármacos con precisión quirúrgica. Estas “esponjas moleculares” no son solo un hito químico: podrían convertirse en una de las infraestructuras invisibles más transformadoras del siglo XXI, abriendo un puente entre energía, inteligencia artificial, computación cuántica y el tecnohumanismo de Mujica.
| etiquetas: computación cuántica , inteligencia artificial , tecnohumanismo
Venga ya cierro y me voy, por obvio.
Esperemos su aplicación y funcionamiento masivo
