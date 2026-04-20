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El futuro primer ministro de Bulgaria, ¿una versión descafeinada de Orbán en el seno de la Unión Europea?

El futuro primer ministro de Bulgaria, ¿una versión descafeinada de Orbán en el seno de la Unión Europea?

Rumen Radev, que ha ganado las elecciones con una coalición de izquierdas, aboga por que Europa sea pragmática y restablezca las relaciones con Putin.

| etiquetas: bulgaria , orban , hungría , unión europea
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5 comentarios
4 1 1 K 36 actualidad
#3 Assoka
Joder con El País, sale un presidente búlgaro de una coalición de izquierdas y el parecido más razonable que le encuentran es con un húngaro de ultraderecha.
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Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
#3 Yo no diría que son "prorrusos", como si lo es el partido Vazrazhdane (13 escaños). La coalición de centro-izquierda liderada por Radev es pragmática respecto a Rusia.
Compararlo con Orban, por tanto, me parece temerario o, si queréis, interesado.
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Descafeinado?

Echad un ojo a lo que dice, es un Orban vitaminado

Sale Orban, entre Radev
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#4 MenéameApesta
Lo del okpaís se les está yendo de las manos.
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Malinke #2 Malinke
Será por lo de ser partidario de Putin, porque partidiarios de Trump son la presidencia de la UE y muchos países, si no son partidiarios, no se atreven a alzar la voz.
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menéame