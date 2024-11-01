·
El Futuro de Menéame en la Era de la IA
Imagina dar una orden de voz a tu navegador: "Publica noticias sobre energía renovable en Menéame y comenta defendiendo mi postura en todos los hilos relacionados."
etiquetas
meneame
ia
tecnología
relacionadas
#4
Ripio
Vale ya del spam de renegados con cuentas fake.
cc
@eirene
@eunomia
@Dike
2
K
47
#5
Khamul2
*
#4
Vale ya de acosar a usuarios por tus obsesiones enfermizas. He hecho 4 envíos , 2 portadas y solo uno es de esa web. Sal a la calle un rato a jugar a la petanca!
Por cierto, tu negativo por odio personal si que es sancionable cc
@eirene
@eunomia
@Dike
2
K
-5
#2
tul
*
No gracias, la ia en el labo y ya
0
K
15
#1
Jaime131
Yo más bien me imagino pidiendo:"Publica una noticia de las que gustan en Menéame y avisa a los míos para que voten positivo y mi karma suba a 40".
1
K
13
#7
ElRespeto
Habéis descrito muy bien a findenton y compañía
1
K
13
#3
tromperri
Con las muestras de falta de inteligencia natural que se ven en Menéame cada día no creo que la inteligencia artificial vaya a mejorar o empeorar nada.
1
K
9
#6
dclunedo
#3
0
K
6
#8
Impertérrito
Me pregunto si eso no estará pasando ya, no como algo generalizado, tal vez usuarios avanzados ya están haciendo algo así y no nos damos cuenta, el cambio puede ser gradual y puede ser demasiado tarde cuanto esto sea evidente.
Hecho en falta en el artículo que no se hayan mencionado navegadores que en la actualidad ya pueden hacer algo así:
openai.com/es-ES/index/introducing-chatgpt-atlas/
www.perplexity.ai/comet/es
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
