edición general
7 meneos
19 clics

El Futuro de Menéame en la Era de la IA

Imagina dar una orden de voz a tu navegador: "Publica noticias sobre energía renovable en Menéame y comenta defendiendo mi postura en todos los hilos relacionados."

| etiquetas: meneame , ia
5 2 5 K 6 tecnología
8 comentarios
5 2 5 K 6 tecnología
Ripio #4 Ripio
Vale ya del spam de renegados con cuentas fake.

cc @eirene @eunomia @Dike
2 K 47
#5 Khamul2 *
#4 Vale ya de acosar a usuarios por tus obsesiones enfermizas. He hecho 4 envíos , 2 portadas y solo uno es de esa web. Sal a la calle un rato a jugar a la petanca!

Por cierto, tu negativo por odio personal si que es sancionable cc @eirene @eunomia @Dike
2 K -5
tul #2 tul *
No gracias, la ia en el labo y ya
0 K 15
Jaime131 #1 Jaime131
Yo más bien me imagino pidiendo:"Publica una noticia de las que gustan en Menéame y avisa a los míos para que voten positivo y mi karma suba a 40".
1 K 13
ElRespeto #7 ElRespeto
Habéis descrito muy bien a findenton y compañía
1 K 13
#3 tromperri
Con las muestras de falta de inteligencia natural que se ven en Menéame cada día no creo que la inteligencia artificial vaya a mejorar o empeorar nada.
1 K 9
Impertérrito #8 Impertérrito
Me pregunto si eso no estará pasando ya, no como algo generalizado, tal vez usuarios avanzados ya están haciendo algo así y no nos damos cuenta, el cambio puede ser gradual y puede ser demasiado tarde cuanto esto sea evidente.

Hecho en falta en el artículo que no se hayan mencionado navegadores que en la actualidad ya pueden hacer algo así:
openai.com/es-ES/index/introducing-chatgpt-atlas/
www.perplexity.ai/comet/es
0 K 6

menéame