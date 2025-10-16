·
comentarios de esta noticia
El futuro impuesto a la compra de casas a los extracomunitarios ahuyenta la inversión
Los extranjeros no residentes de fuera de la Eurozona adquirieron en el primer semestre menos de 8.000 viviendas, la cifra más baja desde 2014
|
etiquetas
:
impuestos
,
extranjeros
,
vivienda
,
eurozona
,
españa
4 comentarios
#2
bomberman
Fantástico entonces, que doblen el impuesto.
11
K
127
#3
toshiro
Para mí, cualquiera que "invierta" en vivienda desde el extranjero es un agente desestabilizador de la economía nacional y por tanto un enemigo de España
1
K
18
#1
aiounsoufa
Relacionada:
www.meneame.net/m/Vivienda/extranjeros-podran-esquivar-nuevo-impuesto-
0
K
14
#4
Hoypuedeserungrandia
"El futuro impuesto a la compra de casas a los extracomunitarios
ahuyenta la inversión
" ¿Qué inversión? Comprar inmuebles no genera ningún tipo de beneficio para la comunidad y mucho menos para el país, solamente para su propietario o grupo inversor , el cual siempre puede presionar al ayuntamiento de turno, siendo propietario de barrios enteros.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
