El futuro impuesto a la compra de casas a los extracomunitarios ahuyenta la inversión

Los extranjeros no residentes de fuera de la Eurozona adquirieron en el primer semestre menos de 8.000 viviendas, la cifra más baja desde 2014

impuestos , extranjeros , vivienda , eurozona , españa
bomberman #2 bomberman
Fantástico entonces, que doblen el impuesto.
toshiro #3 toshiro
Para mí, cualquiera que "invierta" en vivienda desde el extranjero es un agente desestabilizador de la economía nacional y por tanto un enemigo de España
#4 Hoypuedeserungrandia
"El futuro impuesto a la compra de casas a los extracomunitarios ahuyenta la inversión" ¿Qué inversión? Comprar inmuebles no genera ningún tipo de beneficio para la comunidad y mucho menos para el país, solamente para su propietario o grupo inversor , el cual siempre puede presionar al ayuntamiento de turno, siendo propietario de barrios enteros.
