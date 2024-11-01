El futbolista Lucas Hernández, acusado de tráfico de personas  

El futbolista francés Lucas Hernández se enfrenta junto a su pareja Victoria Tray a una denuncia por presunto tráfico de personas y empleo ilegal, según informó la revista Paris Match en un reportaje donde una familia colombiana dice haber llevado su caso a la fiscalía. Esa familia, formada por dos padres y sus tres hijos, afirma haber trabajado para Hernández y Tray entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 en tareas de limpieza, seguridad, cocina y cuidado de niños. Sin embargo, a ese respecto no existían declaraciones formales de empleo.