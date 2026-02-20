El 'fútbol TikTok' y la crisis de atención en el deporte: la falta de concentración juvenil prioriza los mejores momentos sobre el duelo completo

El problema no está en el césped, sino en el cerebro del espectador moderno... Mientras que hace veinte años un clásico detenía el país durante hora y media, hoy muchos jóvenes siguen el partido a través de notificaciones, clips verticales y resúmenes de menos de un minuto. No ha desaparecido el interés: ha cambiado radicalmente la forma de consumirlo. La Generación Z y la Generación Alpha han crecido en un ecosistema digital donde cada pocos segundos ocurre algo llamativo. Frente a eso, un partido tradicional puede parecer lento.