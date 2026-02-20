El 'fútbol TikTok' y la crisis de atención en el deporte: la falta de concentración juvenil prioriza los mejores momentos sobre el duelo completo

El problema no está en el césped, sino en el cerebro del espectador moderno... Mientras que hace veinte años un clásico detenía el país durante hora y media, hoy muchos jóvenes siguen el partido a través de notificaciones, clips verticales y resúmenes de menos de un minuto. No ha desaparecido el interés: ha cambiado radicalmente la forma de consumirlo. La Generación Z y la Generación Alpha han crecido en un ecosistema digital donde cada pocos segundos ocurre algo llamativo. Frente a eso, un partido tradicional puede parecer lento.
| etiquetas: deporte , atención , falta de concentración , jóvenes
Pero no, se preocupa de los que hacen pirateria
Pues esa es la realidad del fútbol actual en gran parte de los que fuimos jóvenes y los actuales. Si no fuera por YouTube o Tiktok, y los influencers del fútbol... Serían aún peor.
Empezando por el precio y accesibilidad.
Ahora echemos la culpa a los tiktoses y que la chavalería es que no tiene capacidad de atención.
PS: A algunos ya nos resultaba un coñazo el fútbol hace más de 25 años cuando no había TikTok ni redes sociales de consumo rápido, y nunca le hemos visto la gracia y, hasta ingenuamente si se quiere, tampoco hemos entendido la sobreexposición mediática de esta actividad. Pero entonces eramos los raros. No creo que de repente ese gran porcentaje de españoles que les gustaba el fútbol hayan hecho una catarsis colectiva y que les deje de gustar....Algo ha pasado más que tiktok, digo yo