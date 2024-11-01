edición general
Fútbol: Censuran lona con referencias a la Gallaecia romana [pt]

El Sporting Clube de Braga crítico la censura de unas pancartas con lemas en latín y referencias a Gallaecia en el derbi con el Vitória de Guimarães.

juliusK #1 juliusK
Estos tienen Romorriña (morriña de Roma). Y estudios.
