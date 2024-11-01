Funko ergo sum: la Comic-Con de Málaga y el vacío existencial a los cuarenta

Como han puesto de relieve los inquietantes vídeos que circulan en redes sociales sobre los asistentes a la Comic Con de Málaga hay una imagen que define nuestro tiempo: un hombre de cuarenta y tantos, con camiseta de superhéroes con holgura en el horizonte de sucesos de su perímetro corporal, esperando pacientemente para comprar un Funko Pop «exclusivo» de edición limitada. No es una parodia. Es la tragedia real de nuestra época: la muerte del deseo transformada en coleccionismo preadolescente. La psicología de estos cuarentones funko-fílicos
Que dejen a la gente en paz con sus filias y fobias, joder.
No entiendo esa manía de meterse con la gente que colecciona lo que le salga de los huevos literalmente. Me juego un sugus a que si mañana a jotdown se le ofrece cubrir una noticia del coleccionista de Barbies o Hot Wheels más grande del mundo, lo harán encantadísimos y contarán sus mil virtudes.
De todos modos, me juego un sugus a que el 90% de los que hacían cola para comprar el funko exclusivo lo han hecho con intención de revenderlo.
Me puede parece igual de triste uno y lo otro
Si hay algo realmente patético es alguien, de cualquier edad, tambaleándose o desmayado en la calle por una borrachera.
Pero mueve mucho dinerito (de empresas poderosas y de impuestos).
Eso sí sería un progreso social: convertir la imagen del beber en exceso como algo patético, enfermizo y digno de lástima, en lugar de ensalzarlo socialmente como señal de que te lo estás pasando de puta madre y de que eres un tipo súper divertido.
De hecho la prohibición del alcohol en EEUU vino desde la izquierda que veía en él un instrumento de control del poder, y así lo utilizó Rusia con el vodka y que tantos problemas le trajo y le trae.
He visto últimamente en rrss montones de reediciones, nuevos formatos y nuevas figuras de series de los años 80-90.
Desde los megazord de los Power ranger hasta los lego, playmobil o caballeros del
Zodíaco…
Todos quieren esa parte del pastel que es principalmente un señor de 40-50 años con dinero en su cartera sin hijos y dispuesto a pagar burradas por un juego que ya tuvo de niño o que nunca tuvo porque sus padres no se lo compraron.
Daros una vuelta por Wallapop y demás… auténticas bestialidades se piden por juegos de esos años…
Pueden pagarlo? A mi mientras no me pidan mi dinero pueden gastárselo en lo que quieran. Cada uno es feliz como quiere/puede mientras no haga daño o mal a nadie.
Por cierto ya tengo el calendario de Adviento de Minecraft en el despacho para ir montando con mi hijo en unas semanas
¿Por qué exactamente no voy a poder gastar algo de dinero en mí?
Hay gente para todo.
El objeto más friki y raro y hecho más para cuarentones "con cartera" y con hijos o sin ellos cuesta menos que irte de cena una o dos veces y el artículo comprado no lo cagas luego.
Por eso este tipo de artículos se venden, porque están bien de precio. Si lo comparas a salir una noche, si lo comparas a comer fuera con tu mujer un par de veces, el precio… » ver todo el comentario
Un colega tenía una tienda de segunda mano y le advertí cuando puso los primeros. Acabo con dos palés de ellos, que luego acabo vendiendo al peso a otro primo.
Porque claro, lo que hace a las mujeres chorrear a borbotones es un gafapasta que escribe sobre Starwars, weebadas de literatura japonesa o series de Anime.
El autor es un pringado intentando escalar del pozo social pisando a los de alrededor.
Pues lo siento señor Ledesma el friki que no se mete con nadie está mejor considerado que el que va con aires de superioridad
Los comics de la malaga-con no son comics, son novelas gráficas
Venga os paso el lanzallamas, voy por las
"Este malentendido cósmico, donde Eros y Marvel se han aliado para que progenitores disfrazados de elfos den a luz una generación de pequeños votantes de Vox"
Esperar tres horas por conseguir una figura con las proporciones en las antípodas de la razón áurea es la derrota de la razón ilustrada. Estos cuarentones han logrado lo imposible: convertir la infancia en prisión, el deseo en deber y la nostalgia en negocio. La cola del Funko es la cola del fin del mundo: el lugar donde va a morir lo que alguna vez llamamos «humanidad».
Hay que romper con eso. Orgullo friki real, coño. No más historias de frikis que se redimen o quieren redimirse y consiguen llegar a ser normies o fracasan en ello.
Si conoces ese ambiente, te ríes al leerlo.
Los frkis curantones comedoritos coleccionistas existen, y no está mal hablar de ellos.