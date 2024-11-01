Funko ergo sum: la Comic-Con de Málaga y el vacío existencial a los cuarenta

Como han puesto de relieve los inquietantes vídeos que circulan en redes sociales sobre los asistentes a la Comic Con de Málaga hay una imagen que define nuestro tiempo: un hombre de cuarenta y tantos, con camiseta de superhéroes con holgura en el horizonte de sucesos de su perímetro corporal, esperando pacientemente para comprar un Funko Pop «exclusivo» de edición limitada. No es una parodia. Es la tragedia real de nuestra época: la muerte del deseo transformada en coleccionismo preadolescente. La psicología de estos cuarentones funko-fílicos