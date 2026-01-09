·
16
225
clics
225
clics
La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
Un joven se hace 'viral' por circular con un coche fúnebre que lleva el rótulo 'Funeraria El Fiambre. Envío express para los tiesos
funeraria
,
el fiambre
,
coche funebre
ocio
#2
AsVHEn
Un policía local que no se sabe la normativa, que raro tú.
6
K
70
#4
Sacronte
#3
#2
Los locales se mueven por la moral o la chuleria que tengan mas que por las leyes.
4
K
52
#8
Nouveau
#4
hay de todo. Yo me he encontrado municipales chulos y otros buenas personas. Y lo mismo con la GC, PN y mossos d'escuadra.
0
K
9
#9
Nouveau
#4
hay de todo. Yo me he encontrado municipales chulos y otros buenas personas. Y lo mismo con la GC, PN y mossos d'escuadra.
0
K
9
#3
Gry
"usurpación de poderes del personal funerario"
¿Eso existe?
2
K
39
#6
taSanás
#3
suena a que le caerán multas por pisar líneas continuas, por conducción despistada, o cosas así, no demostrables…
0
K
8
#7
wachington
"Lo único que quiero hacer es camperizar el coche fúnebre porque la cabina mide 2,2 metros y ahí me coge perfectamente un colchón para dormir por las noches cuando me voy de viaje", explica a este diario admitiendo que "el único inconveniente es aparcarlo porque mide 5,1 metros de largo y necesito ocupar dos plazas", resopla.
Sí, sí, pero ya le ha puesto el logotipo de Funeraria El Fiambre, vaya personaje. En la noticia no dan razones para multarlo.
1
K
22
#1
tricionide
Vaya nombre para una funeraria
1
K
19
#10
EISev
#1
no es una funeraria. Es como si te camperizas una Transit blanca y para aparcar en carga y descarga sin multas le pones unos rótulos de Mariscos Recio
0
K
12
#12
Un_señor_de_Cuenca
La gente se muere de envidia porque el colega tiene un Mercedes con 200cv.
0
K
13
#11
johel
Una vez mas, libertad e impunidad no son sinonimos. La libertad de expresion implicar asumir las consecuencias de la libre expresion. En este caso las consecuencias son meramente tener que dar explicaciones. La tontunada del dia.
0
K
10
#5
bacilo
Funeraria los desechos
0
K
7
