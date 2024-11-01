El funeral de Kirk: comunión de Trump con el cristianismo ultraconservador y reminiscencias 'goebbelsianas'

Las reminiscencias a las misas evangelistas ya estaban allí cuando Donald Trump subió al escenario de Milwaukee y pronunció su primer discurso después de sobrevivir al atentado de Butler. Fue en ese punto donde los aires mesiánicos y las referencias a Dios empezaron a llenar los parlamentos del ahora presidente de Estados Unidos.
En un país donde diariamente muere un montón de personas por balas se hace un funeral digno de un monarca a un pavo con ideología neonazi. En fin.
Eso sí, disparar a alguien a la cabeza mientras debatía en la universidad, eso por lo que sea no lo consideran nazi
Te diría que lo sabrías si te hubieses leído la noticia pero me da que sí que te la has leído pero haces como los fuegos artificiales de los que hablas, distraer.
Y ni en lo del disparo has acertado, fue en el cuello.