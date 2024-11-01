edición general
8 meneos
19 clics
El funeral de Kirk: comunión de Trump con el cristianismo ultraconservador y reminiscencias 'goebbelsianas'

El funeral de Kirk: comunión de Trump con el cristianismo ultraconservador y reminiscencias 'goebbelsianas'

Las reminiscencias a las misas evangelistas ya estaban allí cuando Donald Trump subió al escenario de Milwaukee y pronunció su primer discurso después de sobrevivir al atentado de Butler. Fue en ese punto donde los aires mesiánicos y las referencias a Dios empezaron a llenar los parlamentos del ahora presidente de Estados Unidos.

| etiquetas: funeral , kirk , trump , cristianismo , ultraconservador
6 2 1 K 73 politica
5 comentarios
6 2 1 K 73 politica
Yorga77 #1 Yorga77
Ni un gramo se pena por el muerto, de parte de los participantes y una vergüenza ajena increíble. Esa es mi opinión sobre los videos de los participantes del funeral incluso sobre la esposa. Relacionada. www.meneame.net/story/simbologia-funeral-charlie-kirk-pais-guerra-cult
0 K 9
Andreham #3 Andreham
La pomposidad, celeridad y sobretodo "staging" de este funeral demuestra que o bien estaba preparado de antebraso (lo que, ehem, :tinfoil: :tinfoil: ) o bien están ansiosos por sacar dinero del muerto, como buenos infraseres de derechas que son.

En un país donde diariamente muere un montón de personas por balas se hace un funeral digno de un monarca a un pavo con ideología neonazi. En fin.
0 K 8
#4 AlexGuevara
Que un zumbado se haya cargado a uno más fascista que él (y que al parecer se creía realmente su ideología de odio) le ha venido de perlas a naranjito
0 K 7
alcama #2 alcama
Para publico.es , hacer un espectaculo con fuegos artificiales y pantallas es 'goebbelsiano' (sic.). No sabian como relacionar el acto con los nazis y el becario se inventó el palabro.

Eso sí, disparar a alguien a la cabeza mientras debatía en la universidad, eso por lo que sea no lo consideran nazi
2 K -4
#5 MisterSorb *
#2 es que no has dado ni una, 'Goebblesiano' es por la similitud de Stephen Miller con el discursoe de Goebbels 'Se acerca la tormenta', enfatizando el nosotros contra vosotros.

Te diría que lo sabrías si te hubieses leído la noticia pero me da que sí que te la has leído pero haces como los fuegos artificiales de los que hablas, distraer.

Y ni en lo del disparo has acertado, fue en el cuello.
0 K 7

menéame