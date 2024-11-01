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Funeral de urracas  

Varias urracas se acercan y permanecen junto a una caída, en lo que se conoce como 'funeral'. Más en #1

| etiquetas: urraca , funeral , córvido
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1 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Los córvidos realizan lo que se conocen como 'funerales' siendo el más conocido el funeral de los cuervos. Cuando un congénere cae varios de la misma especie se reunen junto al cadáver.

Más allá de si expresarn algún tipo de duelo como hacen otros animales (como los elefantes o algunos primates), lo que sí se sabe es que las urracas aprovechan este tipo de congregaciones para aprender sobre por qué ha muerto ese compañero y saber qué peligros deben evitar.

Además de cuervos y urracas también…   » ver todo el comentario
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