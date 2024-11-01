Fundamentos de la cultura gastronómica japonesa: el protocolo con los palillos

Una serie que explora las diversas costumbres y tradiciones de Japón, yendo más allá de las simples guías prácticas para descubrir sus orígenes y esencia. En esta entrega presentamos el manejo de los palillos, utensilio doméstico con normas muy específicas (...) Desde las comidas diarias hasta los ritos de paso de la vida, los palillos son indispensables, lo que ha dado lugar al dicho de que, para los japoneses, “la vida comienza y termina con los palillos”. Esto comienza con la ceremonia del hashizome para los recién nacidos...