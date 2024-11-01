La Fundación Montemadrid aprueba salir del accionariado de Ifema tras votar en contra de organizar la Fórmula 1

La Fundación Montemadrid, que posee el 7,84% de la entidad, ha comunicado oficialmente a Ifema su decisión de retirarse del consorcio de forma definitiva. El motivo, recogido en las cuentas anuales de la fundación, a las que ha tenido acceso Somos Madrid, es que “el objeto actual de Ifema, así como las actividades hacia las que se dirige su Plan Estratégico de Negocio, divergen de los fines fundacionales” de Montemadrid. Por ello, el 3 de julio del año 2024 su patronato acordó ejercer el derecho de separación del consorcio.