La Fundación Franz Weber pasa a la acción y exige que Gijón pierda su condición de “Ciudad educadora”

La organización naturalista entiende que dicha consideración es incompatible con el "fomento de la violencia" que supone permitir el acceso de menores a las corridas de toros. No obstante, y pese al paso adelante dado, en Franz Weber todavía confían en que una adecuada acción municipal baste para evitar peores consecuencias. En ese sentido, concluyen en el escrito, «apelamos a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a cumplir con las objeciones internacionales y con los propios documentos que firmó la ciudad»