Los funcionarios de Trump discutieron el envío de una división de élite del Ejército a Portland, según muestran los mensajes de texto (Eng)

Los funcionarios de Trump discutieron el envío de una división de élite del Ejército a Portland, según muestran los mensajes de texto (Eng)

Anthony Salisbury, un alto funcionario de la Administración Trump, intercambió mensajes de texto indiscretos con un adjunto del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ambos discutieron el envío de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos a Portland, según los mensajes compartidos con el Star Tribune.

capitan__nemo #1 capitan__nemo
Dias antes en presidencia:
- Que se filtre que estamos pensando en enviar la 82 division aerotransportada del ejercito a Porland
- Pero no la vamos a mandar realmente.
- Queremos que piensen que la vamos a mandar y que se generen toda la mierda de noticias alrededor de eso.
sotillo #2 sotillo
#1 Es lo que tiene décadas de perseguir comunistas donde nunca existieron, que ahora ya todo es comunismo, todo lo que les lleva la contraria pues comunista
themarquesito #3 themarquesito
#1 De momento ya han anunciado el despliegue de 200 efectivos de la Guardia Nacional en Portland, y recordemos que no hace mucho se desplegaron marines en California

www.nbcnews.com/news/us-news/portland-fears-violence-national-guard-de
perrico #4 perrico
#1 Y todo para evitar que se hable de que su presidente era un asiduo de la isla de su mejor amigo pederasta.
