Los funcionarios de Trump discutieron el envío de una división de élite del Ejército a Portland, según muestran los mensajes de texto (Eng)

Anthony Salisbury, un alto funcionario de la Administración Trump, intercambió mensajes de texto indiscretos con un adjunto del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ambos discutieron el envío de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos a Portland, según los mensajes compartidos con el Star Tribune.
- Que se filtre que estamos pensando en enviar la 82 division aerotransportada del ejercito a Porland
- Pero no la vamos a mandar realmente.
- Queremos que piensen que la vamos a mandar y que se generen toda la mierda de noticias alrededor de eso.
